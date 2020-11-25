Норильчанин купил фальшивые права

Сотрудники ДПС остановили 31-летнего жителя Талнаха для проверки документов, в ходе которой выяснилось, что водительское удостоверение мужчины числится в базе под другим именем. В ходе расследования было выяснено, что водитель не обучался в автошколе, а приобрёл права у неустановленного человека за 80 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Мужчине грозит лишение свободы сроком на один год. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.