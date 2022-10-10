Норильчанин купил у своего приятеля несуществующий гараж за 70 тысяч рублей

По данным следствия установлено, что в марте текущего года житель Сочи, который ранее проживал в Норильске, позвонил своему приятелю-северянину и предложил ему купить гараж за 70 тысяч рублей. Потерпевший без всяких сомнений согласился на сделку и сразу перевёл ему указанную сумму.

Однако после получения денежных средств его приятель ещё пару раз выходил на связь с обещаниями передать ключи, а потом и вовсе пропал. Норильчанин, поняв, что его обманули, обратился в полицию.

Сегодня следователи Норильского ОМВД окончили расследование и направили в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 29-летнего жителя Сочи по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь обманщику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.