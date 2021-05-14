Норильчанин может лишиться свободы за растрату и кражу

Сотрудники полиции установили, что ранее в фирму по рекомендации, с испытательным сроком устроился 29-летний норильчанин. Через некоторое время парень попросил пробрести ему для работы принтер, который он нашёл на популярном ресурсе объявлений. Работодатель перевёл ему на банковскую карту восемь тысяч рублей. Однако принтер в офисе так и не появился, а средства сотрудник потратил на личные нужды.

После увольнения у парня не осталось средств к существованию, и он согласился на предложение приятеля пожить у него. Но и здесь он не остановился – он перевёл на свою карту около семи тысяч рублей с его счёта, которые также потратил.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Санкция указанных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Обвинительное заключение направлено в суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.