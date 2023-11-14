Норильчанин накопил 57 штрафов на сумму около 30 тысяч рублей

Накануне на автодороге Норильск – Талнах за выезд на встречную полосу госавтоинспекторы остановили 66-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla Axio. При проверке водителя по информационным базам было установлено, что у мужчины имеется множество неоплаченных штрафов, которые он получил за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафа составила около 30 тысяч рублей. Правонарушитель был привлечён к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, материалы переданы в суд.

Правоохранители напоминают: в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ размер неуплаченного штрафа удваивается, а неплательщику может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Уплатить штраф необходимо в течение 70 суток, первые десять из которых даются на обжалование постановления. По истечении этого срока административный материал направляется в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Однако вы можете уплатить ровно половину административного штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения своевременно уплачивать штрафы, не ожидая принудительных мер взыскания. Узнать о наличии неоплаченных штрафов за нарушение требований законодательства в области безопасности дорожного движения вы можете тремя способами:

- на портале государственных услуг;

- на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России;

- лично прийти в отделение Госавтоинспекции и обратиться к инспекторам по исполнению административного законодательства.