Норильчанин обвиняется в призыве к терроризму

Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Норильска, который в марте 2019 года опубликовал в интернете призыв к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма.

Уголовное дело в отношении молодого человека возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Норильчанин признал свою вину, но расследование продолжается.