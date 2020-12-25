Норильчанин отправился в отпуск и лишился более 120 тысяч рублей

В ходе расследования сотрудникам полиции удалось установить, что молодой человек был в отпуске в Минусинске. В один день он зашёл в гости к своей девушке, где они провели вечер совместно с её подругой. После потерпевший отправился к своим родителям и только наутро обнаружил, что баланс его банковской карты стал меньше.

Как выяснилось, пока избранница общалась с молодым человеком, её подруга воспользовалась банковской картой, которую потерпевший дал своей девушке для оплаты текущих расходов. Злоумышленница с помощью банкомата перевела 128 тысяч рублей на другой счёт, а после подруги их обналичили и потратили большую часть на личные нужды.

Подозреваемые были задержаны, но признались в содеянном и раскаялись. Оставшиеся 40 тысяч девушки вернули молодому человеку.

Сотрудники полиции возбудили в отношении злоумышленниц уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта». Максимальная мера наказания согласно данной статье – лишение свободы сроком до шести лет.

На данный момент сотрудники отдела полиции № 1 ОМВД России по Норильску направили документы в суд для принятия законного решения.