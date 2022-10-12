Норильчанин перевёл мошеннику около семи миллионов рублей

Через несколько дней мужчине поступает СМС-сообщение о том, что заявка на получение кредита успешно одобрена. После чего с ним связался «представитель банка», который сообщил, что норильчанин рискует стать жертвой мошенников, и чтобы не допустить этого, ему необходимо подтвердить заявку, снять деньги и перевести их на «безопасный счет».

Далее северянин под руководством мошенников осуществил четыре денежных перевода. Снял 1,8 млн рублей и через банкомат внёс их на указанный счёт. В общей сложности мужчина перевёл злоумышленникам около семи млн рублей.

Следователями Норильского ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с убедительной просьбой не поддаваться на уловки мошенников. Не сообщайте свои персональные данные в телефонном режиме и посредством различных мессенджеров. Не принимайте во внимание слова незнакомцев, даже если обратный номер телефона будет совпадать с номером горячей линии вашего банка, современные технологии могут позволить злоумышленникам подменить номер. Уточняйте всю информацию только при личном обращении в банк или в полиции.