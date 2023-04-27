Норильчанин получил четыре года условно за махинации с продажей ипотечной квартиры

Так, в апреле прошлого года злоумышленник решил продать квартиру, чтобы погасить долги по ипотеке. В интернете он нашёл потенциальную покупательницу, с которой договорился о продаже за 2,2 млн рублей. При этом он сообщил, что имеет задолженность по ипотечным выплатам в размере 1,4 млн рублей.

Обговорив условия сделки, женщина передала владельцу квартиры указанную сумму, часть которой предназначалась для погашения ипотечного кредита. Однако он потратил их на личные нужды, включая погашение других задолженностей. После этого злоумышленник неоднократно переносил дату заключения сделки купли-продажи жилья, зная, что квартира до сих пор находится в обременении. Тогда настороженная покупательница обратилась в полицию.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Расследование завершено. Злоумышленник предстал перед Норильским городским судом, который приговорил его к условному лишению свободы на четыре года с испытательным сроком три года.