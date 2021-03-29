МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанин получил штраф на основании видеозаписи в соцсетях

Норильчанин получил штраф на основании видеозаписи в соцсетях

Главная / Новости / Общество

Норильчанин получил штраф на основании видеозаписи в соцсетях

Норильчанин получил штраф на основании видеозаписи в соцсетях

Госавтоинспекторы привлекли водителя к ответственности на основании записи видеорегистратора в одном из городских интернет-пабликов. Нарушителем оказался 38-летний мужчина, нарушивший ПДД, чтобы сократить путь. На видео мужчина ехал по тротуару одной из улиц Центрального района.

Водителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Теперь ему предстоит заплатить штраф — две тысячи рублей.

Фото из архива ГИБДД
29 марта в 18:18 490
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также