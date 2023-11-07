Норильчанин помог полицейским вернуть потерянный кошелёк

Как сообщают правоохранители, накануне в дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что возле магазина нашёл кошелёк, в котором было более 77 тысяч рублей, банковские карты и маленькая иконка.

В течение часа полицейские разыскали женщину — владелицу кошелька. Она рассказала, что родилась в Ленинграде и иконка, которая была в кошельке, для неё Семистрельная икона Божьей Матери, которую ей давно подарила её бабушка-блокадница.

Забирая свои вещи, она поблагодарила сотрудников полиции и честного норильчанина.