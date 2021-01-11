Норильчанин попался на уловку мошенников

Норильчанин обратился в дежурную часть отдела МВД России по Норильску с заявлением о мошенничестве. В течение нескольких дней он потерял около 1,4 млн рублей. По словам потерпевшего, ему поступил звонок с номера с кодом 495. Лжесотрудник службы безопасности банка сообщил, что мошенники якобы получили доступ к лицевому счёту норильчанина и пытаются украсть его денежные средства. Уже по классической схеме, чтобы спасти свои деньги, пострадавший должен был перевести их на «безопасную» ячейку. Также мошенник добавил, что в махинации участвуют сотрудники банка, потому сообщать им об этой ситуации не нужно.

Норильчанин почуял, что его пытаются обмануть, но чтобы усыпить бдительность, злоумышленники позвонили ему с подставного номера телефона доверия ГУ МВД по региону для подтверждения законности действий. После чего потерпевший сразу снял и перевёл на продиктованный счёт 138 тысяч рублей. После этого мошенники сообщили, что на мужчину оформлен кредит, и выслали в мессенджере фотографию документа, подлинность которого не вызвала сомнения у потерпевшего.

Далее под сопровождением злоумышленников мужчина пытался срочно погасить кредит. Для этого он сам оформил кредит на сумму 650 тысяч рублей и перевёл их на неизвестный счёт. На следующий день в другом банке норильчанин взял ещё кредит на сумму 300 тысяч рублей и также перевёл их мошенникам. Ещё день спустя пострадавший оформил очередной кредит на сумму 300 тысяч рублей и сделал с деньгами то же самое.

В заключение «сотрудник банка» сообщил мужчине, что кредит погашен, и его кредитная репутация восстановлена. Далее необходимо дождаться приглашения в банк для подписания документов.

Не дождавшись приглашения, норильчанин позвонил псевдоспециалистам, но номер был уже недоступен. После он набрал телефон доверия ГУ МВД, где ему сообщили, что с этого номера звонки гражданам не осуществляются. В этот момент потерпевший понял, что попал в ловушку мошенников.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведётся расследование.

Полицейские напоминают:

Звонки от неизвестных, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств – стандартная преступная схема. Дополнительные звонки посредством IP-телефонии от псевдоправоохранительных органов, которые якобы сотрудничают со специалистами банка – ещё одна распространенная уловка злоумышленников. При поступлении подобных звонков, прервите разговор, самостоятельно свяжитесь с банком и уточните всю интересующую информацию.

Не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись! Будьте предельно внимательны! Помните также, что сотрудникам правоохранительных органов, банковским работникам и иным должностным лицам не требуется никакая конфиденциальная информация о банковских счетах и картах, необходимая для проведения финансовых операций. Эти сведения нужны преступникам!