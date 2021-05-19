Норильчанин попытался расплатиться в магазине фальшивыми купюрами

По данным сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, молодой человек приобрёл поддельные купюры в одном из интернет-магазинов. Он смог оплатить ими покупки в трёх магазинах города. «Покупателя» задержали при попытке сбыта пятитысячной купюры. При обыске по месту его жительства оперативники обнаружили и изъяли девять аналогичных фальшивок.

В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальная санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.