Норильчанин предстал перед судом за использование фальшивых водительских прав

Как сообщают в Норильском ОМВД, поддельные права норильчанин приобрёл в 2017 в году в интернете. За удостоверение тракториста-машиниста мужчина заплатил 50 тысяч рублей. В октябре прошлого года инспекторы ДПС остановили его для проверки документов, печать на которых вызвала подозрение у сотрудников полиции, так как она была нечитаемой. Тогда в отношении злоумышленника был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Дознавателями Норильского ОМВД было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа».

Мужчина предстал перед Норильским городским судом, который приговорил его к ограничению свободы сроком на два месяца.