Норильчанин предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что с июля по октябрь 2021 года 49-летний северянин оформил регистрацию в своей квартире для шестерых граждан ближнего зарубежья без фактического предоставления им права на проживание.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.