МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанин предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

Норильчанин предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

Главная / Новости / Общество

Норильчанин предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

Дознаватели Норильского ОМВД завершили расследование уголовного дела в отношении владельца «резиновой» квартиры.

Норильчанин предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что с июля по октябрь 2021 года 49-летний северянин оформил регистрацию в своей квартире для шестерых граждан ближнего зарубежья без фактического предоставления им права на проживание.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото из открытых источников
14 июня в 16:11 360
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также