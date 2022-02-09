Норильчанин предстанет перед судом за мошенничество со сдачей квартиры

После размещения в социальных сетях объявления о поиске квартиры, с девушкой тут же связался молодой человек, который предложил удобный для неё вариант. В назначенный час она встретилась с «владельцем» квартиры, осмотрела жильё и после того, как забрала ключи, перевела ему за аренду 21 тысячу рублей. Спустя некоторое время дверь в квартиру открыл незнакомый мужчина. Выяснилось, что он и есть настоящий хозяин: предъявив документы на жилплощадь, он попросил «гостью» покинуть помещение.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали мужчину, сдавшего квартиру девушке. Подозреваемым в мошенничестве оказался 26-летний ранее неоднократно судимый норильчанин. Как установили полицейские, квартиру он снял у законных владельцев на пару дней за посуточную оплату, после чего попытался пересдать её. Полицейские также установили, что злоумышленник аналогичным путём обманул 24-летнюю девушку.

В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование завершено, материалы дела направлены в суд для принятия решения. Свою вину обвиняемый признал.