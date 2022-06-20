Норильчанин предстанет перед судом за мошенничество

В феврале текущего года северянин обратился в дежурную часть с просьбой привлечь к ответственности его знакомого, который в ноябре прошлого года обманным путём завладел его деньгами.

Как установили полицейские, потерпевшему необходимо было заменить водительское удостоверение. Для этого ему нужно было пройти медицинскую комиссию, однако сделать этого он не мог, так как состоял на учёте у нарколога. Мужчина рассказал о проблеме знакомому, а тот предложил ему помочь со снятием с учёта за 250 тысяч рублей.

В декабре 2021 года потерпевший пришёл в отделение наркологии, но, пообщавшись с врачом, узнал, что он по-прежнему состоит на учёте. После этого мужчина обратился в полицию.

В марте текущего года злоумышленник, осознав возможные последствия, после возбуждения в отношении него уголовного дела, решил полностью возместить причинённый ущерб и перевёл на счёт потерпевшего 250 тысяч рублей.

Тем не менее в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование завершено. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.