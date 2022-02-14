Норильчанин предстанет перед судом за порчу соседской двери

По данным правоохранителей, семья заявительницы долгое время делала в квартире ремонт, чем доставляла дискомфорт соседу. Терпение мужчины кончилось, когда он обнаружил выпуклость в стене своей комнаты. Оказалось, что соседи просверлили стену насквозь. Потерпевший уведомил их о произошедшем и попросил принять меры, но они не торопились исправлять ситуацию. Мужчина был возмущён и сначала хотел обратиться в суд или управляющую компанию, однако потом решил, что это отнимет много времени. Ночью он взял топор и нанёс несколько ударов по входной двери соседей, пока тех не было дома.

Когда владельцы ремонтируемой квартиры спросили соседа, не знает ли он, кто испортил дверь, тот ответил, что никого не видел. Однако позже в разговоре с участковым злоумышленник рассказал, что произошло.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящий момент расследование завершено, материалы дела направлены в суд для принятия решения. Свою вину обвиняемый признал.