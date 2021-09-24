Норильчанин предстанет перед судом за уклонение от административного надзора

В декабре 2018 года за молодым человеком, освободившимся из мест лишения свободы, по решению суда был установлен административный надзор сроком на два года. Каждый месяц он должен был отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства. Однако он проигнорировал наложенное ограничение и самовольно без уведомления правоохранителей сменил место жительства и умышленно скрывался от полицейских.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину. Следователями в отношении поднадзорного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В июле уголовное дело направили в суд.