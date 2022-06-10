Норильчанин приговорён к девяти годам колонии за содействие терроризму

Мужчина в одном из мессенджеров склонял земляка к совершению террористических актов, оперируя при этом фото- и видеоматериалами с участием членов ИГИЛ (запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство»). Также он убеждал последнего разместить в интернете материалы о боевиках для пропаганды террористической идеологии и оказать финансовую помощь террористической организации.

Первый Восточный окружной военный суд признал норильчанина виновным по ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу. Дело расследовалось следственным управлением СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.