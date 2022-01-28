Норильчанин приговорён к двум годам ограничения свободы за неоднократное вождение в нетрезвом виде

Нарушитель был задержан в сентябре прошлого года. Тогда госавтоинспекторы установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и что он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение в 2018 году. Тогда суд приговорил его к 150 часам обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на два года. Однако мужчину этот урок ничему не научил, и он вновь сел пьяным за руль.

В отношении злостного нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». По завершении расследования дело было направлено в суд. Подсудимый признал вину. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на пять лет.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ).

За повторное совершение указанных правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Норильска просит горожан не оставаться равнодушными и сообщать информацию о нетрезвых водителях по телефону 43-54-58.