Норильчанин убил соседа по квартире
Норильчанин убил соседа по квартире
По сообщению краевого следственного комитета, убийство произошло 14 января одном из жилых домов на ул. Котульского. Между двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате которого хозяин квартиры получил несколько ножевых ранений в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Совершив убийство, преступник скрылся. Тело хозяина квартиры правоохранители нашли через несколько дней в ходе очередной надзорной проверки.
Убийцу задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.