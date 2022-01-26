Норильчанин убил соседа по квартире

По сообщению краевого следственного комитета, убийство произошло 14 января одном из жилых домов на ул. Котульского. Между двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате которого хозяин квартиры получил несколько ножевых ранений в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Совершив убийство, преступник скрылся. Тело хозяина квартиры правоохранители нашли через несколько дней в ходе очередной надзорной проверки.

Убийцу задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.