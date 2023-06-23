Норильчанин украл у своего знакомого 143 тысячи рублей

По данным правоохранителей, обвиняемый, придя в гости к своему приятелю, заметил в кармане его куртки банковскую карту. Похитив её из кармана, он скрылся с места преступления. В банкомате он снял с карты 143 тысячи рублей и потратил их на личные нужды.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». На период предварительного следствия злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Мужчина частично возместил причинённый им ущерб потерпевшему.