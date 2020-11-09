МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанин украл восьмитонный насос

Норильчанин украл восьмитонный насос

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Норильчанин украл восьмитонный насос

За это 56-летний житель Норильска предстанет перед судом.

Норильчанин украл восьмитонный насос

Ещё в мае 2020 года мужчина в районе Оганер украл металлический ротор электродвигателя водного насоса. Для вывоза негабарита он нанял грузовик с автокраном и заплатил за это шесть тысяч рублей. При попытке сдачи оборудования на металл его задержали сотрудники полиции.

Мужчине грозит лишение свободы до двух лет по части 1 статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Фото из открытых источников
9 ноября в 15:35 660
КражаПреступление
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