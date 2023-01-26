Норильчанин вернул деньги за кольцо, из которого выпал бриллиант
Норильчанин вернул деньги за кольцо, из которого выпал бриллиант
При помощи краевого управления Роспотребнадзора ему также удалось получить моральную компенсацию.
Как сообщили в ведомстве, мужчина приобрел в ювелирном магазине «585» золотое кольцо с бриллиантом. Однако через некоторое время камень выпал. Тогда потребитель обратился в магазин, где ему предложили обменять кольцо на новое. Но аналогичной модели у них не оказалось.
Северянин обратился в Роспотребнадзор. Ведомство в свою очередь подало исковое заявление в суд.
По решению суда пострадавшему заменили кольцо на новое. Также ему выплатили неустойку за нарушение сроков удовлетворения его требования в размере 44 100 рублей, моральный ущерб — пять тысяч рублей, штраф — 24 550 рублей, а также судебные расходы — 15 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.