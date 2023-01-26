Норильчанин вернул деньги за кольцо, из которого выпал бриллиант

Как сообщили в ведомстве, мужчина приобрел в ювелирном магазине «585» золотое кольцо с бриллиантом. Однако через некоторое время камень выпал. Тогда потребитель обратился в магазин, где ему предложили обменять кольцо на новое. Но аналогичной модели у них не оказалось.

Северянин обратился в Роспотребнадзор. Ведомство в свою очередь подало исковое заявление в суд.

По решению суда пострадавшему заменили кольцо на новое. Также ему выплатили неустойку за нарушение сроков удовлетворения его требования в размере 44 100 рублей, моральный ущерб — пять тысяч рублей, штраф — 24 550 рублей, а также судебные расходы — 15 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.