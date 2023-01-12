Норильчанин за хранение наркотиков предстанет перед судом

Напомним, что в ноябре прошлого года в одном из подъездов жилых домов на ул. Бегичева правоохранители задержали 44-летнего норильчанина. Во время обыска у него было обнаружено наркотическое вещество весом 0,309 грамма.

В отношении северянина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.