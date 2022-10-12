Норильчанин за обман своего друга и бывшего одноклассника предстанет перед судом

Во время следствия полицейские установили, что в 2020 году обвиняемый переехал в Санкт-Петербург. Перед отъездом он занял у своего друга 100 тысяч рублей под проценты, вернуть которые он обещал через неделю. Но вместо этого он ещё дважды занял у северянина аналогичные суммы, написав долговую расписку на 300 тысяч рублей. Однако и это обещание он не сдержал.

Вместо этого в этот же год злоумышленник уговорил своего бывшего одноклассника купить у него квартиру-студию, расположенную в Санкт-Петербурге, стоимостью 2,5 млн рублей. При этом права собственности на жильё у него не было. Он заверил потерпевшего, что на законных основаниях вступил в долевое участие строительства жилого дома. А также, что уже в декабре 2021 года данная квартира будет сдана. Одноклассник согласился на сделку и внёс первоначальный взнос в размере 350 тысяч рублей. После чего злоумышленник составил расписку и договор, согласно которому потерпевший должен был частями погасить оставшуюся стоимость квартиры. В результате потерпевший перевёл ему ещё более 300 тысяч рублей.

Как выяснили следователи Норильского ОМВД, деньги своих знакомых обвиняемый потратил на дорогую одежду, рестораны и путёвку за границу для жены. Платить по долгам он и не собирался, пока не стал фигурантом уголовного дела. В ходе следствия он полностью расплатился с потерпевшими. Однако скамьи подсудимых ему не избежать. Уголовное дело передано в суд.