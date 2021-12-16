Норильчанин заплатит четыре миллиона рублей за попытку подкупить следователя

Норильский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В региональном следственном управлении СК РФ рассказали, что в 2018 году 41-летний норильчанин попал под следствие за присвоение крупной суммы. Его адвокат договорился со следователем о том, что за два миллиона рублей тот закроет уголовное дело.

Предпринимателя этот вариант устроил, и он перевёл под видом оплаты услуг на счёт адвоката один миллион рублей.

Следователь своё обещание исполнил и вынес постановление о прекращении уголовного дела. Но его задержали при получении денег. В феврале 2019 года незаконное решение о закрытии дела отменили. К уголовному делу о присвоении в отношении предпринимателя добавилось ещё одно — о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Суд признал норильчанина виновным в нарушении закона. Наказать его решили штрафом в размере четырёх миллионов рублей. Адвокат, добровольно сообщивший о передаче взятки, а также сотрудничавший со следствием, был освобождён от уголовной ответственности.

В марте 2021 года за получение взятки бывшему сотруднику полиции вынесен приговор — его отправили на 10 лет в исправительную колонию строгого режима. Кроме этого, он заплатит штраф в размере четырёх миллионов рублей. Из полиции его уволили в марте 2019 года за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.