Норильчанин, желая заработать на инвестициях, попался на уловку мошенников

Как сообщают правоохранители, инцидент произошёл около месяца назад. Тогда 36-летний норильчанин хотел подзаработать на инвестициях. По указке лжеброкера пострадавший в телефонном режиме переводил деньги на неизвестные счета, думая, что приобретает золото, серебро, а также различные акции. Далее злоумышленник сообщил мужчине, что ему необходимо оплатить штрафы за якобы не вовремя оплаченные страховки.

Северянин понял, что общается с мошенниками только тогда, когда его попросили оплатить проценты за вывод «заработанных» средств. Сумма оказалась немаленькой. Мошенники сообщили, что его заработок составил более 40 тысяч долларов, однако чтобы их получить, ему нужно было оплатить 18,2% от озвученной суммы.

Причиненный ущерб составил более 6,5 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление причастных к данному преступлению.

«Инвестирование – это современный тренд. Но не стоит путать законное вложение денег в ценные бумаги с тем, что зачастую мошенники предлагают под видом инвестирования. Каждый профессиональный участник рынка ценных бумаг обязательно должен иметь лицензию и состоять в реестре Банка России», - напомнили сотрудники полиции горожанам.