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Норильчанина поймали на присвоении части премиальных выплат

Норильчанина поймали на присвоении части премиальных выплат

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Норильчанина поймали на присвоении части премиальных выплат

По данным сотрудников полиции, заместитель главного инженера одного из городских предприятий с января прошлого года по март этого года завышал сотрудникам премии, а разницу забирал себе.

Норильчанина поймали на присвоении части премиальных выплат

Размер премии мужчина определял сам и завышал её на 15 - 53 тысячи рублей ежемесячно. В данные о премируемых он вносил ложные сведения о личном вкладе отдельных работников в общие результаты производственной деятельности. Однако впоследствии сотрудники возвращали злоумышленнику завышенную часть премиальной суммы переводами на его личный счет. Общий ущерб, который злоумышленник нанёс предприятию, составил 4,4 млн рублей.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения". Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Полицейские уже установили обстоятельства хищения части заявленной представителем предприятия суммы и проверяют подозреваемого на причастность к хищению остальной части денежных средств. Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.

Фото из открытых источников
27 апреля в 17:41 1840
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