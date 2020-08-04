Норильчанина поймали за «пьяное» вождение

В Норильске повторно остановили водителя в нетрезвом состоянии. Городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264 часть первая УК РФ - «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В 2018 году мужчину уже приговаривали к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год за аналогичную ситуацию. В марте 2020 года он отбыл своё наказание, но уже через полтора месяца водитель повторил свой «подвиг».

«Учитывая, что безответственный водитель на путь исправления не встал, на момент совершения преступления имел неснятую и непогашенную судимость за тяжкое преступление, суд согласился с мнением государственного обвинителя о невозможности его исправления без изоляции от общества и приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщает прокуратура Красноярского края.

Подсудимого также лишили водительских прав на два года девять месяцев.