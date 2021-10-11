Норильчанину - владельцу «резиновой» квартиры грозит лишение свободы

С июня 2020 года по июль 2021-го мужчина поставил на регистрационный учёт в своей квартире пятерых иностранцев и одного россиянина. Однако фактически в квартире они не проживали.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Теперь ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Расследование завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.