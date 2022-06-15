Норильчанину грозит до 10 лет лишения свободы за кражу кабеля

Правоохранители установили, что северянин в декабре прошлого года работал в такси. Выполняя заказ, он привёз клиента к одному из складов города. Водитель заметил, что в здании имеются окна, прикрытые фанерой. Мужчина решил проникнуть на склад. Отогнув фанеру, он увидел катушку с кабелем. Тогда злоумышленник залез внутрь через окно и открыл ворота, сломав навесной замок. После он попросил помочь сдать кабель в пункт приёма металлолома двух своих знакомых. Товарищей он заверил, что действует с разрешения руководства предприятия, на котором якобы работает.

Подъехав в компании знакомых к помещению склада, злоумышленник снял заранее повреждённый им замок и забрал 1749 метров кабеля на общую сумму более 5,5 млн рублей.

В отношении мужчины следователями Норильского ОМВД было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы и штраф.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.