Норильчанину грозит пять лет лишения свободы

Случай произошёл в августе, когда в дежурную службу позвонил неизвестный и сообщил, что городская больница заминирована.

- На место выехали сотрудники полиции и другие правоохранительные структуры города, - рассказали в пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю. - По итогам проведенного обследования помещения предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

Оперативники в кратчайшие сроки установили личность звонившего. Когда полицейские нагрянули к подозреваемому, то он ещё даже не успел протрезветь. Но мужчина честно признался в содеянном. Сотрудники полиции изъяли телефон, с которого был совершён звонок, а суд вынес меру пресечения: подписка о невыезде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 5 лет.