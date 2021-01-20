Норильчанину грозит срок за кражу ювелирных украшений

Ранее судимый 30-летний норильчанин попросил некоторое время пожить у своего приятеля. За это он пообещал сделать ремонт в его квартире. Потерпевший согласился, так как находился в этом время не в городе. В период с июня по август злоумышленник похищал из квартиры ювелирные украшения и продавал их, а деньги тратил на личные нужды. Общая сумма ущерба — около 211 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось вернуть потерпевшему два изделия на сумму более 20 тысяч рублей, также сам злоумышленник вернул 15 тысяч рублей. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» по пяти эпизодам преступления. Согласно статье мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти лет.

В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения.