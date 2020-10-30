Норильчанину грозит срок за распространение наркотиков в Якутске

21-летний молодой человек предстанет перед судом за распространение синтетических наркотиков в Якутске.

- Мужчина вступил в состав организованной группы и с целью распространения наркотических средств бесконтактным способом специально прибыл в Якутск. Злоумышленник, действуя от имени интернет-магазина, оборудовал на территории города закладки, – говорится в сообщении МВД по региону.

Подозреваемый был задержан при попытке сбыта наркотиков. Во время досмотра оперативники обнаружили свёртки с синтетическими наркотиками в гостинице, где проживал мужчина.

На данный момент он находится под стражей, предварительно молодому человеку грозит 20 лет лишения свободы.