Норильчанину, использовавшему поддельное удостоверение при устройстве на работу, грозит лишение свободы

Напомним, что в феврале прошлого года 24-летний мужчина приобрёл в интернете фальшивые права. В январе этого года он пытался устроиться в одну из организаций города машинистом экскаватора 5-го разряда и представил поддельный документ. Руководитель предприятия усомнился в подлинности удостоверения. Полицейские установили, что в базе данных документа нет.

В отношении норильчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа». Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.