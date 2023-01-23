Норильчанину вернули похищенную электрогитару

В своём заявлении он рассказал, что гитара пропала после того, как к нему в гости приходила его приятельница. Тогда они распивали спиртные напитки. Однако утром, после того как она ушла, гитары дома не было.

Во время проверки было установлено, что электрогитару похитила именно эта девушка. Инструмент она подарила молодому человеку, который ей нравился.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража». Теперь ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Похищенная гитара была передана её законному владельцу.