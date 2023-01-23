МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанину вернули похищенную электрогитару

Норильчанину вернули похищенную электрогитару

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Норильчанину вернули похищенную электрогитару

Как сообщают в Норильском ОМВД, инструмент был украден в декабре прошлого года.

Норильчанину вернули похищенную электрогитару

В своём заявлении он рассказал, что гитара пропала после того, как к нему в гости приходила его приятельница. Тогда они распивали спиртные напитки. Однако утром, после того как она ушла, гитары дома не было.

Во время проверки было установлено, что электрогитару похитила именно эта девушка. Инструмент она подарила молодому человеку, который ей нравился.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража». Теперь ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Похищенная гитара была передана её законному владельцу.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
23 января в 17:24 450
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