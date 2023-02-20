МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанину вернули цепочку, потерянную в драке

Норильчанину вернули цепочку, потерянную в драке

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Норильчанину вернули цепочку, потерянную в драке

Норильчанину вернули цепочку, потерянную в драке

По данным правоохранителей, в декабре прошлого года в одном из баров произошла драка, во время которой с пострадавшего была сорвана золотая цепочка. Когда всё утихло, мужчина понял, что ювелирное изделие украли.

Во время проверки было установлено, что цепочку украл 32-летний приезжий, который не участвовал в конфликте, но увидел, как изделие стоимостью 250 тысяч рублей упало на пол.

Следователями Норильского ОМВД в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время полицейские передали похищенное имущество законному владельцу.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
20 февраля в 15:35 670
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