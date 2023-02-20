Норильчанину вернули цепочку, потерянную в драке
Норильчанину вернули цепочку, потерянную в драке
По данным правоохранителей, в декабре прошлого года в одном из баров произошла драка, во время которой с пострадавшего была сорвана золотая цепочка. Когда всё утихло, мужчина понял, что ювелирное изделие украли.
Во время проверки было установлено, что цепочку украл 32-летний приезжий, который не участвовал в конфликте, но увидел, как изделие стоимостью 250 тысяч рублей упало на пол.
Следователями Норильского ОМВД в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
В настоящее время полицейские передали похищенное имущество законному владельцу.