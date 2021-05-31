Норильчанка Екатерина Петина рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний

18-летняя Екатерина усердно готовилась к испытанию: «Я читала монолог из пьесы Островского «Свои люди - сочтёмся» и басню Михалкова «Две подруги», также мне дали дополнительное задание. Произведения выбрала потому, что они больше всего откликаются в душе. Безумно благодарна организаторам за возможность пройти онлайн-прослушивание. Оказаться в числе финалистов - довольно важно для меня».

Оценивали выступления мастера ГИТИСа - кинорежиссёр, сценарист Наталья Назарова и актер театра и кино Геннадий Назаров. В рамках прослушиваний Наталья Назарова давала участникам индивидуальные консультации по подбору и расширению репертуара, а также некоторым техникам актерского мастерства.

Просмотр проходил в рамках проекта «Поколение М» - комплексной благотворительной программы, инициированной и реализуемой компанией МТС. Он объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят.

«Я поздравляю финалистов предварительных онлайн-прослушиваний. Тех же, кто их не прошёл, призываю не огорчаться: если есть упорство и талант, всё получится», - обратилась к участникам испытания Наталья Назарова.