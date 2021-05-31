МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанка Екатерина Петина рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний

Норильчанка Екатерина Петина рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний

Главная / Новости / Общество

Норильчанка Екатерина Петина рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний

26 мая компания МТС провела онлайн-приёмную ГИТИС для абитуриентов из Сибирского федерального округа. Сразу 16 подростков рекомендованы к поступлению на актёрский факультет ГИТИСа, из них четверо - юные таланты из Красноярского края. Среди финалистов есть и жительница Норильска.

Норильчанка Екатерина Петина рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний

18-летняя Екатерина усердно готовилась к испытанию: «Я читала монолог из пьесы Островского «Свои люди - сочтёмся» и басню Михалкова «Две подруги», также мне дали дополнительное задание. Произведения выбрала потому, что они больше всего откликаются в душе. Безумно благодарна организаторам за возможность пройти онлайн-прослушивание. Оказаться в числе финалистов - довольно важно для меня».

Оценивали выступления мастера ГИТИСа - кинорежиссёр, сценарист Наталья Назарова и актер театра и кино Геннадий Назаров. В рамках прослушиваний Наталья Назарова давала участникам индивидуальные консультации по подбору и расширению репертуара, а также некоторым техникам актерского мастерства.

Просмотр проходил в рамках проекта «Поколение М» - комплексной благотворительной программы, инициированной и реализуемой компанией МТС. Он объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят.

«Я поздравляю финалистов предварительных онлайн-прослушиваний. Тех же, кто их не прошёл, призываю не огорчаться: если есть упорство и талант, всё получится», - обратилась к участникам испытания Наталья Назарова.

Фото пресс–службы администрации Норильска
31 мая в 15:33 400
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также