Норильчанка фиктивно прописала в своей квартире девять иностранцев

Факт нарушения миграционного законодательства полицейские установили в ходе проверки мест пребывания и регистрации иностранцев. Стражи порядка выяснили, что 39-летняя северянка в период с января по май текущего года зарегистрировала по месту пребывания в своей квартире девять граждан Республики Таджикистан без фактического предоставления им права на проживание по месту регистрации. За временную регистрацию с каждого иностранного гражданина злоумышленница просила денежное вознаграждение в размере 1500 рублей.

Дознавателями Норильского ОМВД направлено в суд уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения сроком до 3 лет.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.