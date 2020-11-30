МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанка хотела подзаработать, а в итоге оказалась в колонии

Норильчанка хотела подзаработать, а в итоге оказалась в колонии

Главная / Новости / Общество

Норильчанка хотела подзаработать, а в итоге оказалась в колонии

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, норильчанка устроилась курьером по доставке наркотических средств, за что предстала перед судом.

Норильчанка хотела подзаработать, а в итоге оказалась в колонии

Объявление о работе женщина нашла в социальных сетях — интернет-магазину по продаже наркотических веществ требовался курьер или, как сейчас говорят, кладмейкер. В обязанности курьера входила организация тайников с наркотическими веществами на территории города.

К работе женщина приступила вместе со своей знакомой. В феврале 2020 года они взяли из тайника наркотики и дома расфасовали их на более мелкие партии, одну из которых они поместили в тайник и сообщили о его координатах в чате группировки в Telegram.

При очередной закладке женщины попались полиции.

В отношении одной из подсудимых уголовное дело рассматривали в особом порядке, так как она заключала досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил её к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет.

30 ноября в 15:38 1050
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также