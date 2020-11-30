Норильчанка хотела подзаработать, а в итоге оказалась в колонии

Объявление о работе женщина нашла в социальных сетях — интернет-магазину по продаже наркотических веществ требовался курьер или, как сейчас говорят, кладмейкер. В обязанности курьера входила организация тайников с наркотическими веществами на территории города.

К работе женщина приступила вместе со своей знакомой. В феврале 2020 года они взяли из тайника наркотики и дома расфасовали их на более мелкие партии, одну из которых они поместили в тайник и сообщили о его координатах в чате группировки в Telegram.

При очередной закладке женщины попались полиции.

В отношении одной из подсудимых уголовное дело рассматривали в особом порядке, так как она заключала досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил её к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет.