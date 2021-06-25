Норильчанка хотела заработать на инвестициях, но попала в ловушку мошенников

Как сообщили сотрудники полиции, в социальных сетях женщина наткнулась на объявление о заработке с помощью инвестиций. Заинтересовавшись, она оставила свои контактные данные для связи.

Спустя некоторое время с потерпевшей связался неизвестный, который представился финансовым аналитиком. Он рассказал женщине о способах инвестирования, а также пояснил, что на телефон нужно установить несколько приложений. После на связь с норильчанкой выходили другие финансовые «наставники», которые «помогали» ей в бизнесе. Общение проходило в скайпе. Женщина включала демонстрацию экрана своего телефона, благодаря чему мошенники могли полностью контролировать её действия.

Для открытия брокерского счёта женщина изначально внесла 12 тысяч рублей. «Наставники» убедили её - чем больше взносы, тем больше прибыль. И уже через несколько дней на её счету якобы появились несколько десятков тысяч долларов. Но для того чтобы «отработать» эти деньги, ей требовалось внести аналогичный по размеру платёж. После того, как потерпевшую напугали задолженностью, она решила взять кредит на миллион рублей. Средства она перевела на указанный ей номер. Мошенники продолжали требовать вложений, и женщина совершила ещё несколько переводов.

Однако когда она отказалась вносить очередную крупную сумму, «финансовый менеджер» предъявил ей претензию о невыполнении условий с её стороны. После чего вход в её личный кабинет был заблокирован. В общей сложности норильчанка потеряла 1,26 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция предупреждает: обещая получение прибыли в короткие сроки, мошенники предлагают инвестировать деньги в ценные бумаги, разместить денежные средства на депозите, поиграть на валютном рынке, поторговать на бирже, приобрести криптовалюту. Маскируясь под профессионалов в сфере инвестирования, они приводят статистические данные и общеизвестные факты, используют профессиональные термины, рассказывая об «исключительных» предложениях, пользуются отсутствием у подавляющего большинства граждан финансовых и юридических знаний. Помните: вступая в эту игру, вы заведомо становитесь проигравшим.