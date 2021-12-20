Норильчанка Элина Пан прошла в полуфинал шоу «Голос»

Напомним: сейчас она выступает в его команде, хотя ранее была в команде Димы Билана. На этапе «нокаутов» Элина чуть не покинула проект. Спас северянку Леонид Агутин.

В последнем туре Элина Пан спела композицию «Qudate Conmigo» греческого композитора Янни Хрисомаллиса и зрители отдали за нее больше всего голосов — 81,7%. По правилам проекта, в четвертьфинале голоса наставников и зрителей суммируются, из каждой команды в полуфинал проходят по два исполнителя, набравших больше всего голосов. Обычно на этом этапе выбывают спасенные из других команд участники, но бывшая подопечная Димы Билана оказалась лидером зрительского голосования в команде Леонида Агутина.

— Элина, такое чувство, что вам всё подвластно, абсолютно. И я кусаю локти. Невероятно просто, потрясающе! Ноты, интонации, — похвалил Пан Дима Билан.

В интервью, что Элина ранее давала MK.Красноярск.ru, она отмечала, что петь она начала с самого детства. В 15 лет пошла в студию «Voices» в ГЦК: «Когда меня услышала руководитель студии Анастасия Красносельская, она поверила в меня, мы стали заниматься. В студии я занималась около 10 лет. Это большой пласт моей жизни. Мы очень много ездили на концерты, выступали на городских праздниках. ГЦК стал моим вторым домом. Однако рамки формата студии «Voices» не могли дать профессионального музыкального образования, так как это досуговая деятельность. Но она многое мне дала, за что я очень благодарна педагогам студии и ГЦК».

Сегодня Элина живёт в Москве, учится на бюджетной основе в Российской академии музыки имени Гнесиных: «Когда проект «Голос» только стартовал, я не стала подавать на него заявку. Мне предлагали друзья, но я считала, что недостаточно хороша для того проекта. Но потом пересмотрела многие жизненные установки и поняла, что артистом становится только тот, кто позволяет себе им быть. Я решилась. Меня пригласили на кастинг и на слепые прослушивания. Для меня, как и для любого артиста, выход на сцену самого главного вокального шоу страны - серьёзное испытание. Я морально готовилась в стресс-руме перед выступлением, в голове была мысль: «А вдруг никто не повернется?» Для меня это было бы ударом, как и для любого артиста на «Голосе». Но потом взяла себя в руки. Когда пела, думала о песне, сосредоточилась на ней.

Свой дальнейший путь она видит в жанре мюзикла. Также интересны направления soul, r’n’b и джаз: «Хочу выработать собственный стиль и принести в музыку что-то свое. Я очень надеюсь, что смогу полюбиться зрителям и слушателям, установить с ними контакт и делиться своим творчеством».