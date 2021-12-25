Норильчанка Элина Пан вышла в финал шоу «Голос»

Певица Элина Пан прошла в финал 10-го сезона «Голоса» в команде Леонида Агутина благодаря поддержке зрителей. Cоперником Элины по команде был Вячеслав Явкин, который с самого начала был в команде Агутина. По правилам проекта наставник должен был распределить между ними 100% в пропорции 3:2.

«Кто из вас останется в финале, для меня разницы нет. Я готов с каждым из вас идти дальше с гордо поднятой головой. Поэтому я ничего не планировал. Мне показалось, то, как я поставил проценты, аудитория отреагирует по-другому и сбалансирует вас, и борьба будет равная. А там, как получится», — сказал Агутин.

Наставник отдал 60% Явкину, Элине Пан досталось 40%. Но зрители отдали больше голосов певице из Красноярского края. За Пан проголосовали 65% зрителей, за Явкина — 34%. В итоге именно Элина прошла в финал.

Как мы уже рассказывали, девушка с детства любила петь, а в 2005-м 15-летняя ученица местной школы № 23 с успехом прошла прослушивание в студию Voices при Городском центре культуры, где развивать ее талант взялась педагог Анастасия Красносельская. Уже через 6 месяцев появились первые результаты совместного труда педагога и ее подопечной: девушка стала лауреатом I степени на конкурсе «Поколение» в Кайеркане.

В 2008-м певица отличилась на международном фестивале «Надежды Европы», а затем трижды (в 2009-м, 2011-м и 2015-м) увозила призы с джазового «Снежного блюза». В 2013-м в Китае на «Жизни городов» вокалистка победила в номинации «Соло», а ансамбль, в котором она начала выступать в 2009-м, тогда завоевал Гран-при.

Без нее не обошлись Дельфийские игры, всероссийская «Студенческая весна — 2009» и краевая «Студвесна-2011», где она вошла в состав делегации, «Новый фарватер» в 2011-м. В 2014-м исполнительница участвовала в мероприятиях, посвященных эстафете олимпийского огня, а через два года заняла сразу два призовых места и обзавелась главной наградой на «Золотом фениксе».

«На «Золотом фениксе» Элина сказала, что, если победит, то подаст заявку на «Голос». Она выиграла, и слово свое сдержала. Элина — очень яркая вокалистка. Первые три года обучения она могла репетировать каждый день без передышки. Она трудолюбивая, добрая, искренняя и отзывчивая. Музыка для нее — наваждение, в хорошем смысле слова», — отзывалась об одаренной ученице Анастасия Красносельская.

«Фамилия у меня корейская от мамы. Она мечтала, чтобы я стала врачом или юристом. Музыка вошла в мою жизнь случайно и выросла в профессию. У меня боевой настрой — хочу, чтобы меня услышали настоящую», – так говорит о себе сама девушка.

Интересно, что в 2013-м Элина получила экономическое образование в Норильском индустриальном институте. Но к настоящему моменту она третий год учится в Российской академии музыки им. Гнесиных в Москве. Владеет английским и итальянским языками.

Расстаться с родным городом Элина решила из-за заветной мечты стать настоящим артистом. Но продолжает тепло отзываться о городе: «Я очень люблю Норильск, и мне там жилось хорошо. Позже, конечно, захотелось уехать. Творческой личности в городе рабочих сложно, хочется развития. А условия меня действительно закалили. Холод закаляет не только тело, но и душу. Когда ты должен терпеть низкие температуры, ты становишься крепким. Как сказал Бродский: «Красота при низких температурах – истинная красота».