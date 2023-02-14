Норильчанка лишилась более 600 тысяч рублей

Мошенники действовали по уже известной схеме. 58-летней северянке позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что женщина рискует стать жертвой мошенников, и добавил, что позже с ней свяжутся сотрудники банка и расскажут, что делать дальше. Спустя время потерпевшей поступил звонок от женщины, которая представилась банковским работником. Она пояснила, что женщине нужно снять деньги со своего счёта и перевести сбережения на «безопасный счёт». Поддавшись на уловки аферистов, жительница Норильска осуществила перевод денежных средств, часть которых по указанию злоумышленников она взяла в кредит. В результате мошеннических действий потерпевшей был причинен ущерб в размере 692 тысячи рублей.

Следователями Норильского ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

На следующий день в дежурную часть обратилась 44-летняя норильчанка, которая также сообщила, что попала на уловку мошенников.

Схема обмана аналогична предыдущему случаю. Женщине позвонили мнимый следователь и банковский работник. Поверив злоумышленникам, она взяла на своё имя кредит, а затем перевела эти средства на указанные счета.

В результате мошеннических действий потерпевшей был причинен ущерб в размере 500 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители убедительно просят норильчан не поддаваться на уловки мошенников. Уточняйте всю информацию только при личном обращении в банк или в полицию.