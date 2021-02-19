Норильчанка не сообщила в службу занятости о своём трудоустройстве и продолжала получать выплаты

Сотрудники полиции в ходе проверки выяснили, что женщина в сентябре прошлого года встала на учёт в Центр занятости, где её предупредили, что в случае трудоустройства она обязана сообщить об этом своему инспектору. После постановки на учёт злоумышленнице назначили денежное пособие по безработице.

Через месяц норильчанка по договору устроилась на работу, но не сообщила об этом в Центр занятости, несмотря на предупреждение. Естественно, служба продолжала начислять ей пособие.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат".

Ведётся расследование. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.