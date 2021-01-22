МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчанка незаконно зарегистрировала в своей квартире 18 граждан

Норильчанка незаконно зарегистрировала в своей квартире 18 граждан

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Норильчанка незаконно зарегистрировала в своей квартире 18 граждан

Отметим, что 29-летняя норильчанка уже была ранее судима.

Норильчанка незаконно зарегистрировала в своей квартире 18 граждан

По данным сотрудников полиции, девушка с марта по декабрь прошлого года незаконно зарегистрировала в своей квартире гостиничного типа 18 человек. Данную услугу девушка оказывала не бесплатно, всего она получила 62 тысячи рублей.

В отношении норильчанки возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком от трёх лет.

Расследование завершено. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.

Фото из открытых источников
22 января в 09:23 440
Мошенничество
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