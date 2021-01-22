Норильчанка незаконно зарегистрировала в своей квартире 18 граждан

По данным сотрудников полиции, девушка с марта по декабрь прошлого года незаконно зарегистрировала в своей квартире гостиничного типа 18 человек. Данную услугу девушка оказывала не бесплатно, всего она получила 62 тысячи рублей.

В отношении норильчанки возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком от трёх лет.

Расследование завершено. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.