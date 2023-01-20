Норильчанка отдала лжеброкерам более 800 тысяч рублей

В декабре прошлого года потерпевшей на электронную почту пришло предложение о заработке на бирже. Кроме того, ей начали поступать звонки с разных номеров. Неизвестные предложили ей заняться продажей криптовалюты, для этого ей нужно было зарегистрироваться на одной из платформ. Изучив предложение, северянка согласилась.

На платформе женщина должна была приобретать и продавать акции. Чтобы вести торги, для неё был заведён специальный счёт. Но пополняла она его не самостоятельно. Для торгов она переводила деньги на неизвестные банковские карты, держатели которых якобы перенаправляли их на её счёт. Таким образом она потеряла более 800 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление причастных к данному преступлению.