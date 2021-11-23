Норильчанка перевела аферистам 6,3 миллиона рублей в надежде компенсировать услуги экстрасенсов

В Норильский ОМВД обратилась 63-летняя горожанка с просьбой привлечь к ответственности обманщиков. Любопытно, что сделала это пенсионерка исключительно по настоянию своих детей - сама женщина даже в момент общения с правоохранителями не верила в то, что попалась на удочку прохиндеев.

Как выяснили следователи, в ноябре 2020 года северянка посмотрела телепрограмму, в которой некая женщина предлагала экстрасенсорные услуги. Поскольку на попечении норильчанки находился болеющий супруг-инвалид, она позвонила по указанному в рекламе номеру, и к делу подключились «целители». Всё началось с оплаты магических атрибутов - 27 тысяч рублей. Несколько месяцев «специалисты» консультировали норильчанку по телефону, читали «молитвы» и проводили обряды, стоимость которых женщина исправно оплачивала из личных сбережений.

По завершению работы «целителей» на связь с северянкой вышел «сотрудник финансовой службы» для подготовки документации о проведённых обрядах, с помощью которых она позднее сможет затребовать компенсацию. Отчёты в Норильск должен был доставить курьер... Однако документы то терялись, то курьер подвергался нападению «злодеев», а очередной посыльный, якобы вылетевший в Норильск чартерным рейсом, и вовсе пропал...

Тем не менее норильчанку заверили в том, что поводов для опасений нет: вся документация застрахована, а при наступлении страхового случая деньги возвращаются. Средства на восстановление документов северянка без возражений переводила. Женщина оформила четыре кредита, после чего, не объясняя причин, попросила о финансовой помощи дочь и сына. Когда родственники стали выяснять, для чего пожилой матери требуются новые и новые средства, оказалось, что она уже перевела аферистам в общей сложности порядка 6,3 миллиона рублей. Но, даже находясь в отделе полиции, пенсионерка не была до конца уверена в нечестности «экстрасенсов» и настаивала, что «документы», по которым все расходы якобы должны компенсировать, ей не могут передать в силу непредвиденных обстоятельств.

По данному факту следователями Норильского ОМВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудники полиции вновь обращаются к норильчанам с просьбой быть бдительными и не доверять указаниям неизвестных лиц, в особенности когда речь идет о денежных переводах:

- Проблема в том, что люди часто не представляют, какие именно суммы они отдают незнакомцам. Они берут кредиты, но по факту денег в руках не держат, а потому не понимают, какой это на самом деле объём средств. Осознание приходит, когда начинаются многолетние выплаты по кредитам. Поэтому в ситуации, требующей больших денежных затрат, никогда не следует спешить. Знайте: мошенники умело манипулируют эмоциональным состоянием. И помните, что если взамен обещанных товаров или услуг с вас требуют суммы в качестве налога, комиссии или других затрат, то вероятнее всего вас пытаются обвести вокруг пальца. Чаще интересуйтесь делами пожилых родственников, будьте в курсе круга общения близких людей, которые в силу возраста или характера могут быть подвержены стороннему внушению.