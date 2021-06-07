Норильчанка перевела мошенникам почти 170 тысяч рублей

Пострадавшая сообщила, что ей поступил телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который рассказал, что неизвестные пытаются оформить на женщину кредит. Также он утверждал, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а для того, чтобы сохранить деньги, нужно перевыпустить карту. С этой целью с потерпевшей связался «сотрудник Центрального банка». Причём «полицейский» моментально перевёл на него звонок, но это норильчанку не насторожило.

«Сотрудник Центробанка» пояснил, что женщина должна через банкомат перевести все деньги со своих счетов на «безопасный» счёт. В итоге она перевела неизвестным 169 тысяч рублей. Но этого мошенникам оказалось мало. Они убедили женщину взять на себя кредит. Однако при его оформлении сотрудники местного банковского отделения предупредили её, что операции, судя по всему, совершаются по указке мошенников и могут привести к потере денег.

Осознав, что стала жертвой аферистов, женщина пошла в полицию. Следователями Норильского ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся расследование.